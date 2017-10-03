Сильный дождь в Баку создал проблемы для передвижения транспорта - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Начавшийся вчера вечером сильный дождь затруднил движение транспорта в Баку.
Как сообщает Report, на улице Шарифзаде близ станции метро "Иншаатчылар" в Ясамальском районе несколько автомобилей вышли из строя и остались на затопленной дороге.
В жилом массиве Ени Ясамал автобус маршрута №39 был извлечен из воды с помощью водителей и пассажиров.
Дороги на данном участке стали непроходимыми.
Кроме того, на участке проспекта Зии Буньядова в Насиминском районе в результате затопления проезжей части стало невозможно передвижение транспорта.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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