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    Сильный дождь в Баку создал проблемы для передвижения транспорта - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Автомобили остались на затопленных дорогах© Foto: REPORT/Ruslan Mammadov

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Начавшийся вчера вечером сильный дождь затруднил движение транспорта в Баку.

    Как сообщает Report, на улице Шарифзаде близ станции метро "Иншаатчылар" в Ясамальском районе несколько автомобилей вышли из строя и остались на затопленной дороге. 

    В жилом массиве Ени Ясамал автобус маршрута №39 был извлечен из воды с помощью водителей и пассажиров.

    Дороги на данном участке стали непроходимыми.

    Кроме того, на участке проспекта Зии Буньядова в Насиминском районе в результате затопления проезжей части стало невозможно передвижение транспорта.

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