Самый опасный рынок на рельсах в мире - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Бангкок. 20 декабря. REPORT.AZ/ Рынок Maeklong расположен почти в часе езды от столицы Тайланда Бангкока в провинции Самут Сонгкрам. На первый взгляд, это обычный азиатский базар, где можно купить разнообразные экзотические фрукты, травы, специи, морепродукты. Однако он стал известен в мире как "самый опасный рынок".

Report представляет репортаж с этого рынка на рельсах железной дороги.

Войдя на него и присмотревшись, можно заметить, что покупатели, выбирая товар, расхаживают прямо по рельсам проходящей здесь железной дороги, а продавцы раскладывают свой товар прямо на рельсах. Железная дорога в этом месте достаточно оживленная, поезда проходят через рынок несколько раз в день, ежедневно без выходных. О приближении поезда покупателей оповещает сирена, после которой у продавцов есть ровно три минуты, чтобы убрать товар с рельсов и поднять навесы.

Состав, конечно, движется с минимальной скоростью, около 15 км в час, чтобы избежать возможных несчастных случаев. Сразу после того, как поезд проехал, рынок вновь оживает, все быстро возвращается на свои места, будто бы ничего и вовсе не произошло.

Таиландцы называют этот рынок "Talad Rom Hoop Market", что буквально означает "рынок опускающихся навесов".

На вопрос о том, почему же не перенести торговлю в другое место, у местных жителей сложился вполне очевидный ответ: рынок здесь был испокон веков, а железнодорожную линию построили лишь в начале 20 века.

Кроме того, этой необычный базар стал одной из достопримечательностей этой провинции и привлекает большое число туристов со всего мира.

Видео: Максим Дементьев