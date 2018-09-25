С Азербайджанской международной оборонной выставки "ADEX-2018" - ФОТОРЕПОРТАЖ

© Report/Elchin Murad

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Баку продолжается третья Азербайджанская международная оборонная выставка "ADEX-2018".

Представляем подготовленный сотрудником Report фоторепортаж с выставки.

Отметим, что выставка "ADEX-2018" объединяет 224 компании, представляющие 29 стран мира. На выставке с участием Азербайджана, Беларуси, Франции, Израиля, Пакистана, России, Сербии, Турции, Украины и др. стран в павильоне министерства оборонной промышленности представлены более 270 наименований продукции.

Напомним, что инициатором выставки является министерство оборонной промышленности и поддерживается министерством обороны. Организатором выставки выступает компания Caspian Event Organisers (CEO).

Выставка продлится до 27 сентября.