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    С Азербайджанской международной оборонной выставки "ADEX-2018" - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Выставка продлится до 27 сентября
    © Report/Elchin Murad

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Баку продолжается третья Азербайджанская международная оборонная выставка "ADEX-2018".

    Представляем подготовленный сотрудником Report фоторепортаж с выставки.

    Отметим, что выставка "ADEX-2018" объединяет 224 компании, представляющие 29 стран мира. На выставке с участием Азербайджана, Беларуси, Франции, Израиля, Пакистана, России, Сербии, Турции, Украины и др. стран в павильоне министерства оборонной промышленности представлены более 270 наименований продукции.

    Напомним, что инициатором выставки является министерство оборонной промышленности и поддерживается министерством обороны. Организатором выставки выступает компания Caspian Event Organisers (CEO).

    Выставка продлится до 27 сентября.

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