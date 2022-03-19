Разрушенные гражданские объекты Житомира

Большие разрушения получила Житомирская область Украины, по которой вооруженные силы России нанесли ракетные и авиаудары.

Большие разрушения получила Житомирская область Украины, по которой вооруженные силы России нанесли ракетные и авиаудары.

Председатель Житомирской областной рады Владимир Федоренко сообщил восточноевропейскому бюро Report, что в результате попадания снарядов по объектам инфраструктуры - школам, больницам и другим гражданским объектам - погибли более 40 человек, среди которых есть дети.

Report представляет кадры из города Житомира и села Ставища, где в результате ракетных обстрелов были разрушены гражданские объекты.