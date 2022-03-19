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Разрушенные гражданские объекты Житомира

Разрушенные гражданские объекты Житомира Большие разрушения получила Житомирская область Украины, по которой вооруженные силы России нанесли ракетные и авиаудары.
Мультимедиа
19 марта 2022 г. 11:52
Разрушенные гражданские объекты Житомира

Большие разрушения получила Житомирская область Украины, по которой вооруженные силы России нанесли ракетные и авиаудары.

Председатель Житомирской областной рады Владимир Федоренко сообщил восточноевропейскому бюро Report, что в результате попадания снарядов по объектам инфраструктуры - школам, больницам и другим гражданским объектам - погибли более 40 человек, среди которых есть дети.

Report представляет кадры из города Житомира и села Ставища, где в результате ракетных обстрелов были разрушены гражданские объекты.

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Версия на английском языке ФотоDestroyed civilian facilities of Zhytomyr Oblast – PHOTO REPORTAGE 
Версия на азербайджанском языке ФотоJitomirin dağıntılara məruz qalan mülki obyektləri – FOTOREPORTAJ

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