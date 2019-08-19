Посол Нидерландов: Фотографии Ермакова о Кавказе несут историческую ценность - ВИДЕО

"Фотографии Дмитрия Ермакова о Кавказе, безусловно, имеют историческую ценность, потому что они запечатлели людей, их образ жизни и окружающую среду ушедшей эпохи".

Об этом заявил Report посол Королевства Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс, комментируя проходящую в Баку фотовыставку работ русского фотографа Дмитрия Ермакова.

В Центре Гейдара Алиева проходит выставка под названием «Шедевры истории», состоящая из азербайджанской и восточной коллекций Грузинского национального музея. На выставке представлено около 300 экспонатов. В трех разделах экспонируются образцы древнего азербайджанского искусства эпохи династии Каджаров, коллекция предметов обихода и картин из комплекса дворца Сардара в Иреванском ханстве и фотодокументы из архива русского фотографа Дмитрия Ермакова.

"Поскольку эти времена давно ушли, визуальная документация по-прежнему дает нам яркое представление о тех временах, которые являются неотъемлемой частью культурной самобытности различных людей, живущих на Кавказе", отметил дипломат. По его словам, все это важно с точки зрения сохранения культурного наследия региона.

Напомним, что выставка из более 100 фотографий городов Азербайджана фотографа Д. Ермакова прошла в Баку в 2010 году в рамках официального открытия посольства Нидерландов в Азербайджане.

Кроме того, нынешний посол Нидердандов Онно Керверс сам увлекается фотографией, и снимает пейзажи и ландшафты Баку и регионов Азербайджана.

"Свидетельства прошлого, будь то старые газеты, книги, письма или старые фотографии, помогают сохранить историческое наследие страны или региона. Вот почему сегодня мы должны быть очень осторожны в сохранении нашего культурного наследия, не только его материальных частей, таких как старые дворцы, здания и особая архитектура, но и нематериальных составляющих, таких как музыка, еда и культурные обычаи",- подчеркнул О. Керверс.

посол Королевства Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс

Отмечая интерес Д. Ермакова к Старому городу, нефтяным вышкам Баку XIX века, посол подчеркнул их высокий спрос у фотографов и по сей день.

"В настоящее время вдохновляет множество районов Баку, например, не только Старый город, но и "Советский", и поселок Сабунчи. Лично я нахожу места с индустриальным наследием очень интересными, такие как старые нефтяные месторождения в Сураханах или то, что осталось от старого "черного города"".

О. Керверс отметил своеобразие и современного Баку: "В то же время современная архитектура очаровательна, и место, подобное Центру Гейдара Алиева архитектора Захи Хадид, никогда не будет скучным для фотографа. В целом то, что делает Баку очень привлекательным для фотографов, это его контрасты: не только между его старой и новой архитектурой, но и между людьми: некоторые более современные, другие более старомодные, но все они гордятся своим городом!".