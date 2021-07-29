О нас
Report Georgia
Аудио новости

Поездка председателей парламентов в Шушу - ФОТОРЕПОРТАЖ

Поездка председателей парламентов в Шушу - ФОТОРЕПОРТАЖ Сегодня делегации во главе со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом и председателем Национальной собрания Пакистана Асадом Кайсером посетили Шушу.
Мультимедиа
29 июля 2021 г. 18:21
Поездка председателей парламентов в Шушу - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня делегации во главе со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом и председателем Национальной собрания Пакистана Асадом Кайсером посетили Шушу.

Report представляет фоторепортаж с поездки председателей парламентов в Шушу.

Гости посетили ряд исторических и религиозно-архитектурных памятников в городе Шуше, побывали на Джидыр дюзю и осмотрели памятники выдающимся личностям Азербайджана Хуршидбану Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли.

После знакомства с крепостными стенами Шуши гости посетили мечети Юхары и Ашагы Говхар ага, совершили намаз в мечети Юхары Говхар Ага.

Делегации во главе со спикерами парламентов отправились из Шуши в Физули.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоParlament sədrlərinin Şuşa səfərindən - FOTOREPORTAJ

Экслюзивные новости

Шуша - город, который живет в сердце каждого азербайджанца - ВИДЕО
ФотоШуша - город, который живет в сердце каждого азербайджанца - ВИДЕО
29 июля 2021 г. 13:42
Ярослав Юрчишин: Опыт Азербайджана в инфраструктурных проектах интересен для Украины
Ярослав Юрчишин: Опыт Азербайджана в инфраструктурных проектах интересен для Украины
27 июля 2021 г. 15:02
Капитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов
ФотоКапитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов
26 июля 2021 г. 12:00
Дюпюи: Загрязнение Охчучая - проблема регионального уровня
Дюпюи: Загрязнение Охчучая - проблема регионального уровня
26 июля 2021 г. 09:55
Азеришыг создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
"Азеришыг" создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
19 июля 2021 г. 16:18
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
19 июля 2021 г. 16:14
В Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоВ Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
19 июля 2021 г. 15:10
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
16 июля 2021 г. 12:00
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2021 г. 18:05
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi