Поездка председателей парламентов в Шушу - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня делегации во главе со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом и председателем Национальной собрания Пакистана Асадом Кайсером посетили Шушу.
Report представляет фоторепортаж с поездки председателей парламентов в Шушу.
Гости посетили ряд исторических и религиозно-архитектурных памятников в городе Шуше, побывали на Джидыр дюзю и осмотрели памятники выдающимся личностям Азербайджана Хуршидбану Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли.
После знакомства с крепостными стенами Шуши гости посетили мечети Юхары и Ашагы Говхар ага, совершили намаз в мечети Юхары Говхар Ага.
Делегации во главе со спикерами парламентов отправились из Шуши в Физули.