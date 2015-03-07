​Первый в мире Музей ковра - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Являясь первым в мире Музеем ковра, Государственный музей азербайджанского ковра и прикладного искусства им.Лятифа Керимова вот уже около полувека знакомит весь мир с искусством азербайджанского ковроткачества. Музей с 1967 года функционирует в Баку. При входе в здание музея можно увидеть работы народных умельцев и современные интерпретации искусства. Основные экспозиции музея размещены на II, III, IV этажах.

На первом этаже расположены отделы технологии развития ковроткачества и традиции, эволюции искусства ковроткачества.

На втором этаже собраны материалы, демонстрирующие эволюционный путь искусства ковроткачества, - от простой циновки до совершенных образцов искусства ковров. Здесь также собраны образцы ковров, относящиеся к различным школам ковроткачества (Губа, Ширван, Баку, Гянджа, Газах, Карабах, Тебриз).

На третьем этаже размещены современные ковры. Здесь также установлен бюст создателю Музея ковра, народному художнику Лятифу Керимову.

На четвертом этаже музея находятся экспозиции, где собраны материалы, показывающие развитие азербайджанского ковроткачества в XX веке, а также сведения о предприятиях, занимающихся данной сферой. Здесь собраны материалы, показывающие основные направления деятельности Производственного объединения "Азерхалча". В музее хранится также копия известного ковра "Шейх Сафи", оригинал которого находится в британском Музее Виктории и Альберта.

А в кинозале на четвертом этаже демонстрируются фильмы об искусстве ковроткачества.

Report представляет фоторепортаж из Государственного музея азербайджанского ковра и прикладного искусства.