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    Первый театральный спектакль молодежи с инвалидностью - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Спектакль поставлен в жанре психодрамы

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Театр ƏSA в Хазарском университете провел премьеру спектакля DUMB Mərhələsinin Əsası. 

    Как сообщает Report, спектакль, поставленный в жанре "психодрамы", повествует о различных стадиях человеческой жизни. Так, мы видим лиц, которые всю свою жизнь стараются избавиться от полученной травмы, но идущих по неправильному направлению, состояние которых усугубляется с каждым шагом. 

    В спектакле сыграли Фарид Казаков, Орхан Адыгёзаль, Мурад Мамедов, Эльвин Мирзоев и Нихад Гуламзаде.

    Напомним, что театр ƏSA был создан 3 сентября 2016 года, в труппу театра входят актеры с инвалидностью. 

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