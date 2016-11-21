Первый театральный спектакль молодежи с инвалидностью - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Театр ƏSA в Хазарском университете провел премьеру спектакля DUMB Mərhələsinin Əsası.

Как сообщает Report, спектакль, поставленный в жанре "психодрамы", повествует о различных стадиях человеческой жизни. Так, мы видим лиц, которые всю свою жизнь стараются избавиться от полученной травмы, но идущих по неправильному направлению, состояние которых усугубляется с каждым шагом.

В спектакле сыграли Фарид Казаков, Орхан Адыгёзаль, Мурад Мамедов, Эльвин Мирзоев и Нихад Гуламзаде.

Напомним, что театр ƏSA был создан 3 сентября 2016 года, в труппу театра входят актеры с инвалидностью.