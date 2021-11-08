Парк военных трофеев в День Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня в Азербайджане отмечается особый день - День Победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне, положившей конец оккупации. В связи с праздником жители и гости столицы стекаются к центру города, чтобы участвовать в праздничных мероприятиях. В Па

Сегодня в Азербайджане отмечается особый день - День Победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне, положившей конец оккупации. В связи с праздником жители и гости столицы стекаются к центру города, чтобы участвовать в праздничных мероприятиях. В Парке военных трофеев в Баку с самого утра также царит особое оживление.

Как сообщает Report, в парке выставлена часть захваченных у врага в ходе Отечественной войны вооружений и военной техники, всего более 300 экспонатов, в том числе до 150 единиц тяжелой техники, танков, боевых машин, артиллерийских установок, зенитно-ракетных комплексов, стрелкового оружия, военного транспорта.

Представленные экспонаты, в том числе макеты убежищ, военных казарм, информация о ходе Отечественной войны позволяют визуализировать победоносные для Азербайджана сражения.

Одним из наиболее запоминающихся композиций является огромный стенд, на котором закреплены номерные знаки более 2000 вражеских автомобилей и техники, уничтоженных Вооруженными силами Азербайджана при освобождении оккупированных территорий. На стенде поверх номерных знаков большими буквами выбито "Карабах - это Азербайджан!". Также в парке представлены факты военных преступлений, совершенных Арменией, в том числе связанные с нанесением ракетных ударов по территориям Азербайджана, расположенным далеко от зоны ведения боевых действий, убийством и ранением мирных жителей, демонстрируются обломки ракеты "Искандер-М", сброшенной противником на территорию Азербайджана.