Отсутствие зебры на центральном проспекте Баку создает трудности для жителей и туристов - ВИДЕО

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Отсутствие зебры на ряде широких проспектов и улиц Баку создает трудности для живущих поблизости людей и туристов, прогуливающихся по городу. Согласно официальной статистике, из общего числа дорожно-транспортных происшествий возросло количество наездов на пешеходов.

Одна из опасных территорий расположена в центре Баку, а именно в конце проспекта Нефтчиляр - начале проспекта Нобеля. Из-за отсутствия пешеходной зебры на многополосной односторонней дороге женщины, дети, а также находящиеся с визитом в нашей стране туристы для того, чтобы попасть на Приморский Бульвар, должны подвергать риску свои жизни.

Как сообщил Report начальник отдела Управления государственной дорожной полиции города Баку (ГДП), полковник полиции Вагиф Асадов, в целом в связи с назначением мест для пешеходных переходов на дорогах сотрудники ГДП ведут работу по оформлению: "Если граждане также считают, что в их передвижении на дорогах возникли определенные трудности и есть необходимость в прокладке пешеходной зебры на территории, после завершения этих работ в назначенных местах прокладываются пешеходные зебры".

В. Асадов сообщил, что граждане должны обращаться в соответствующие органы Управления государственной дорожной полиции. По его словам, на основе поступивших обращений со стороны граждан сотрудники дорожной полиции проводят осмотр территории и поднимается ходатайство для нанесения пешеходных полос на данной территории. На основе ходатайства и на основании решения Комиссии по безопасности дорожного движения Кабинета министров на этой территории прокладываются пешеходные полосы.