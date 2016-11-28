Осенняя программа Бакинского государственного цирка - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Завершилась продолжавшаяся уже месяц в Бакинском государственном цирке осенняя программа "Интерцирк-3".

Как сообщает Report, в программу были включены номера с участием всемирно известных мастеров цирка из Чили, России, Италии, Беларуси, Гватемалы и Украины.

В новой осенней программе зрителям представили выступления иллюзионистов, воздушных гимнастов, жонглеров, акробатов, веселых клоунов и пр.

В представленную в этом сезоне программу вошли номера с участием дрессированных собак, пони, быков, верблюдов, тигров и пр.

Здесь также выступили наши соотечественники - команда акробатов народного артиста России Рафига Алиева и "испанский аттракцион" дрессировщика Алекпера Насирова.

Корреспондент: Айнур Османгызы