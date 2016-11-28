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    Осенняя программа Бакинского государственного цирка - ФОТОРЕПОРТАЖ

    В программу включены номера с участием дрессированных собак, пони, быков, верблюдов, тигров и других животных

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Завершилась продолжавшаяся уже месяц в Бакинском государственном цирке осенняя программа "Интерцирк-3".

    Как сообщает Report, в программу были включены номера с участием всемирно известных мастеров цирка из Чили, России, Италии, Беларуси, Гватемалы и Украины.

    В новой осенней программе зрителям представили выступления иллюзионистов, воздушных гимнастов, жонглеров, акробатов, веселых клоунов и пр.

    В представленную в этом сезоне программу вошли номера с участием дрессированных собак, пони, быков, верблюдов, тигров и пр.

    Здесь также выступили наши соотечественники - команда акробатов народного артиста России Рафига Алиева и "испанский аттракцион" дрессировщика Алекпера Насирова.

    Корреспондент: Айнур Османгызы 

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