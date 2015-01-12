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    ​"Оккупированные" автобусные остановки в Баку - ФОТО 

    Согласно кодексу об административных правонарушениях, данный водитель штрафуется на 40 манатов

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Парковка такси, а также личных автомобилей на территории автобусных остановок приводит ко многим проблемам. Как сообщает Report, водители автобусов бывают вынуждены останавливаться на проезжей части дороги, что создает аварийные ситуации и препятствует свободному передвижению пешеходов. Подобные случаи происходят на многих проспектах и улицах Баку.

    Отметим, что при нарушении правил остановки и парковки, дорожная полиция собирает фотоматериалы и водитель, нарушивший данное правило, штрафуется на 40 манатов. 

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