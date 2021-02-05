Стоит ли бояться вакцин? - терапевт о вакцинации от COVID-19

Терапевт рассказал о том, как протекает процесс вакцинации, и кто больше всего нуждается в ней

Пандемия коронавируса нового типа уже больше года является одной из наиболее актуальных проблем, обсуждаемых на просторах Интернета. Научные разработки и создание вакцин дали миру шанс избавится от COVID-19. Но многие люди так и не решаются на вакцинацию, аргументируя это опасениями перед "побочными эффектами". Естественно, процесс вакцинации является новым этапом для человечества в борьбе за снижение темпов развития болезни, которая унесла жизни уже более 2 миллионов людей. На вопросы касательно вакцинации в Азербайджане и об эффективности вакцин рассказал терапевт Заур Оруджев в своем интервью Report.

В первую очередь, он отметил, в СМИ достаточно информации о коронавирусной инфекции, но ориентироваться в этом потоке информации очень сложно, потому что "далеко не вся информация из авторитетных источников, а авторитетные источники пишут все достаточно сложным языком, поэтому обывателю или человеку без медицинского образования очень тяжело в этом разобраться".

Он подчеркнул, что в целом боятся вакцинации не нужно, вакцинация это один из инструментов, который поможет выбраться нам из пандемии. Врач Заур Оруджев возлагает большие надежды на вакцины. Он также обратил внимание на один психологический момент: "Люди решили, что вакцинация это какая-то "волшебная палочка" …, я видел в социальных сетях комментарии "а почему все еще идет рост (заразившихся)?". Даже сейчас очень мало людей вакцинировалось. А мы знаем, что, чтобы вакцина дала эффект не тому человеку, кого мы вакцинировали, а всему обществу, нужно вакцинировать 80-85%."

Терапевт рассказал о том, как будет протекать процесс вакцинации, и кто больше всего нуждается в ней. Он отметил, что вакцинация в Азербайджане успешно продолжается, сейчас идет вакцинация медицинских работников.