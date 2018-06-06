Ночной мрак бакинских дорог и ослепляющий блеск реклам создают трудности водителям - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

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Баку. 6 июня. REPORT.AZ. Отсутствие света на столичных дорогах в ночные часы создает трудности для водителей.

В течение месяца съемочная группа Report проводила мониторинги на различных улицах и проспектах Баку.

Вывод: несмотря на наличие дорожных фонарных столбов на проспекте Бабека, улице Сульх (Мира), проспекте Ходжалы, Бакинской внешней кольцевой дороге, части Тбилисского проекта, улицах Шарифзаде, Аббасгулу Ага Бакиханова, проспекте Гусейна Джавида, на Балаханском, Маштагинском и Забратском шоссе, после двух часов ночи освещение этих улиц и проспектов отключается, что снижает видимость, создавая проблемы для водителей. И потому возникновение большого количества ДТП на вышеназванных улицах неслучайно.

Другая проблема связана с ослепляющим водителей блеском рекламных щитов в ночные часы. Подобное можно наблюдать на территории, именуемой "Разинской станцией", проспектах Бакиханова и Хатаи.

Эксперт по дорожно-транспортному движению Аршад Гусейнов заявил Report, что проблема освещения улиц все еще актуальна:

"Согласно нашему законодательству и мировой практике, дороги в населенных пунктах, в том числе сельские улицы должны быть освещены. Есть постановление Кабинета министров об оснащении и освещении дорог, принятое в 2000 году, где указывается, что дороги, улицы и даже те из них, что проходят в отдалении от населенных пунктов, но оснащены электросетью, в ночное время должны быть освещены. Во главу угла ставится безопасность людей. Освещение дорог в ночные часы снижает риск ДТП, особенно с пешеходами. Это особенно актуально зимой, по статистике с 17:00 до 08:00 в зимнее время автонаезды учащаются".

Высказывая свое отношение к яркому свету, исходящему от рекламных щитов, эксперт отметил, что, согласно закону "О рекламе", придорожные рекламные щиты не должны нарушать правила дорожного движения:

"Свет от рекламных щитов не должен походить на дорожные знаки, щиты не должны загораживать дорожные знаки и светофоры. Возникновение проблем в рекламном освещении таит две опасности для водителей: первая – яркий свет ослепляет водителей, затрудняет контроль над дорожным движением, и вторая – этот свет не позволяет разглядеть дорожные знаки и светофор.

В таких случаях водителям следует быть предельно внимательными.

Структура, выдавшая разрешение на установку рекламных щитов, сотрудники дорожной полиции, патрулирующие территорию, и Государственное рекламное агентство, осуществляющее контроль за рекламными щитами, должны предпринять конкретные шаги для устранения подобных проблем. Водители вправе пожаловаться в случае обнаружения таких проблем".