"Небесное дерево" Токио - самая высокая телебашня в мире - ФОТОРЕПОРТАЖ

Токио Скай Три (Tokyo Skytree) или "Небесное дерево" — самая высокая телебашня и второе по высоте сооружение в мире после "Бурдж-Халифа".

Токийская Скай Три была введена в эксплуатацию в феврале 2012 года и немедленно превратилась в одну из знаковых достопримечательностей столицы Японии.

Как сообщил Report генеральный менеджер телебашни Кейджи Тсукахара (Keiji Tsukahara) в высоту Токио Скай Три достигает 634 метров. Это почти вдвое превышает высоту Токио Тауэр (333 метра), второй по высоте башни в "Стране восходящего солнца". И в целом, это самая высокая конструкция, когда-либо построенная в Японии.

Для обозрения японской столицы туристам предлагается подняться на площадку, расположенную на высоте 350 метров. Здесь же располагается ресторан, кафе и магазин сувениров. Еще одна площадка Tembo Gallery расположена выше - на высоте 450 метров.

Из панорамных окон с обзором 360 градусов весь Токио виден как на ладони. При чем город кажется просто бесконечным. Этот мегаполис настолько огромен, что как ни старайся, линию горизонта рассмотреть точно не удастся. По словам Кейджи Тсукахара, этот вид можно назвать "ландшафтом вне времени и пространства".

Также стеклянный пол открывает посетителям вид на улицы прямо под их ногами.

Однако помимо телевизионной и обзорной у этой башни есть еще одна функция - башня настолько высока, что с ее вершины можно увидеть надвигающийся ливень или ураган и объявить о надвигающейся природной стихии. "При помощи установленного на башне оборудования также можно установить направление и силу ветра, в ней в случае ЧС могут укрыться тысячи человек. Таким образом она выполняет роль центра предотвращения стихийных бедствий", - отметил генеральный менеджер.

Tokyo Skytree знаменита также своей конструкцией, способной поглотить до 50% мощи любого землетрясения. Особое строение центральной колонны спроектировано с учетом нахождения в сейсмической зоне по принципу древних японских пагод.