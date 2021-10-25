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МВД предупредило лиц, приобретающих поддельные COVID-паспорта

МВД предупредило лиц, приобретающих поддельные COVID-паспорта "Приобретающие поддельные COVID-паспорта не смогут уклониться от ответственности, это вопрос времени".
Мультимедиа
25 октября 2021 г. 17:13
МВД предупредило лиц, приобретающих поддельные COVID-паспорта
Эльшад Гаджиев

"Приобретающие поддельные COVID-паспорта не смогут уклониться от ответственности, это вопрос времени".

Об этом Report сообщил начальник отдела пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.

"Доводим до сведения, что в соответствии с законодательством Азербайджана приобретение поддельного COVID-паспорта имеет состав преступления. Некоторые люди приобретают поддельные COVID-паспорта, не вакцинируются, заражаются сами и заражают других.

В отношении совершающих эти деяния принимаются меры в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса. Если использующий поддельный паспорт COVID-19 заразит других коронавирусом и станет причиной смерти, может быть привлечен к ответственности по другой статье Уголовного кодекса, а именно 139-1. Во избежание всего этого люди должны отказаться от приобретения поддельных COVID-паспортов, следовать всем установленным правилам, беречь свое здоровье и здоровье окружающих", - подчеркнул представитель МВД.

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Версия на английском языке Interior Ministry warns those receiving fake COVID passports
Версия на азербайджанском языке DİN saxta COVID-19 pasportu alanlara xəbərdarlıq edib

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