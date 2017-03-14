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    Караван "Илахыр чершенбе" в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Сегодня в Азербайджане отмечают последний вторник перед праздником Новруз - вторник земли© Report.az

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане отмечают "Илахыр чершенбеси" - "вторник земли", "последний вторник" перед праздником Новруз.

    Как сообщает Report, по этому случаю из центра Баку к храму огнепоклонников "Атешгях" в поселке Сураханы направился караван.

    Участники праздничного каравана собрались у крепостных ворот – на участке между станцией метро "Ичеришехер" и зданием столичной мэрии.

    Праздничный караван с участием новрузовских персонажей - Деде Горгуда, Бахар гызы, Косы, Кечаля, верблюдов и всадников, под сопровождение фаэтонов, направился к храму огнепоклонников "Атешгях" в Сураханы.

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