Как осуществляется контроль качества питьевой воды в Баку? - ВИДЕО

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"Республиканский центр гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ) Министерства здравоохранения Азербайджана осуществляет меры по профилактическому санитарному надзору за водоснабжением. Подготовленные в связи с реконструкцией систем питьевого водоснабжения в стране проектные документы передаются в РЦГЭ на согласование. Эти документы проверяются на соответствие действующим санитарно-строительным нормам, а затем подготавливаются соответствующие заключения и предложения".

Об этом Report сказал заведующий отделом коммунальной гигиены Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Эльдар Абдуллаев.

По словам Эльдара Абдуллаева, промывка и обеззараживание запасных водных резервуаров ОАО Azersu осуществляется под надзором территориальных Центров гигиены и эпидемиологии на основе согласованных методических указаний. После завершения моющих дезинфекционных мероприятий отобранные специалистами Государственной санитарной службы пробы воды исследуются в специальных лабораториях РЦГЭ. На основании результатов проверки выясняется, готовы ли резервуары к эксплуатации, соответствуют ли они всем государственным стандартам. При необходимости резервуары ещё раз промываются, а затем все лабораторные испытания повторяются.

Э.Абдуллаев затронул также тему систематического контроля в лабораториях РЦГЭ проб воды из стационарных пунктов в районах и районных центрах по всей стране. Так, в целях контроля качества и безопасности подаваемой населению воды специалистами РЦГЭ ежеквартально, согласно утвержденному графику, берутся пробы из определенных в 61 городе и районном центре страны стационарных пунктов. В лабораториях РЦГЭ и районных Центрах гигиены и эпидемиологии в Баку ежемесячно берутся пробы воды из стационарных пунктов. Эти пробы исследуются в межрайонных лабораториях на наличие органолептических, химических и бактериологических показателей. Эльдар Абдуллаев сообщил, что была проведена работа по принятию соответствующих мер относительно неудовлетворительных результатов проверок, выяснению причин загрязнения воды, устранению последствий и представлению предложений в городские и районные Управления водоканала ОАО Azersu. Наш собеседник подчеркнул, что соответствующие меры принимаются до тех пор, пока результаты проверок не будут соответствовать нормативным требованиям.

Кроме того, Эльдар Абдуллаев сообщил о контроле за снабжением питьевой водой проживающего в сельской местности населения страны. В целях обеспечения населения качественной и эпидемиологически безопасной водой в располагающихся вдоль рек Кура и Араз населенных пунктах осуществляется постоянный контроль за оборудованием модульных очистных сооружений, очищающих, обезвреживающих и снабжающих питьевой водой 481 село, установленных на территории 459 сёл в 26 регионах республики. Дважды в год специалисты РЦГЭ и сотрудники мобильной лаборатории при участии местных представителей ОАО Azersu проводят мониторинг качества поставляемой с модульных очистных сооружений воды. По результатам мониторинга в ОАО Azersu направляются соответствующие предложения.

Представитель Республиканского центра гигиены и эпидемиологии отметил, что снабжение города питьевой водой обеспечивается наземными водными источниками: озером Джейранбатан и рекой Кура, подземными водными источниками: 74 артезианскими и субартезианскими скважинами Огузского района (Огуз - Габала - Бакинский Водопровод), а также артезианскими скважинами и источниками в Хачмазском регионе.

Как отметил Эльдар Абдуллаев, в целях соответствия требованиям государственных стандартов качества и безопасности поступающая из этих источников вода проходит соответствующие этапы седиментации, очистки и дезактивации. Очистка воды из этих источников контролируется Республиканским центром гигиены и эпидемиологии с использованием лабораторных методов ежемесячно, а после поступления в город Баку еженедельно в 22-х расположенных в разных частях города центральных резервуарах и насосных станциях.