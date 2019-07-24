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Филипп Киркоров в Ичери Шехер: "Баку! Где еще такое будет?!" - ВИДЕО - ФОТО

​Филипп Киркоров в Ичери Шехер: "Баку! Где еще такое будет, а?!"

В преддверии фестиваля "ЖАРА" народный артист России Филипп Киркоров вместе со своими детьми прогулялся по старым улочкам старого Баку.

Как сообщает Report, артист поделился с журналистами своими впечатлениями, отметив "красоту и загадочность" крепостной части Баку.

"Я люблю каждый раз, посещая такие знаковые места, города и страны, как Азербайджан, Баку побывать в старом городе и открывать его по-новому. Мне обязательно перед выступлением нужно зарядиться энергетикой этих улочек, побродить, погулять",- воодушевленно отзывался о Баку Ф. Киркоров.

Дети артиста также проявили особый интерес ко всему, что может этот дивный старый город предложить каждому гостю, от вкуснейших кутабов до "лампы джина".

"Баку! Где еще такое будет, а?! Главное, чтобы вы все это запомнили",- уверял своих детей Филипп Бедросович.  

Фото, видео: Султана Ахмедбейли


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