Доблестный жизненный путь Полада Гашимова

"У него было планов, желаний. Он хорошо учился, готовился поступать на юридический факультет. Но после слов учителя истории он передумал и подал документы в военную школу".
Об этом в беседе с ИА Report сказала мать Национального героя Азербайджана, генерала Полада Гашимова - Сямайа Гашимова, делясь воспоминаниями о своем сыне.
Полад Гашимов героически погиб 14 июля 2020 года в ожесточенных боях в Товузском направлении, доблестно отражая атаку вражеских войск. Герой был похоронен 15 июля на II Аллее почетного захоронения.
9 декабря 2020 года распоряжением президента Ильхама Алиева П.Гашимову было посмертно присвоено звание Национального героя Азербайджана.
Аллах рехмет элесин!
Оператор: Мирджавид Эминоглу
Фото: Эхтирам Джаби
Монтаж: Реван Новрузов