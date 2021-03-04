Доблестный жизненный путь Полада Гашимова

Полад Гашимов героически погиб 14 июля 2020 года в ожесточенных боях в Товузском направлении

"У него было планов, желаний. Он хорошо учился, готовился поступать на юридический факультет. Но после слов учителя истории он передумал и подал документы в военную школу".

Об этом в беседе с ИА Report сказала мать Национального героя Азербайджана, генерала Полада Гашимова - Сямайа Гашимова, делясь воспоминаниями о своем сыне.

Полад Гашимов героически погиб 14 июля 2020 года в ожесточенных боях в Товузском направлении, доблестно отражая атаку вражеских войск. Герой был похоронен 15 июля на II Аллее почетного захоронения.

9 декабря 2020 года распоряжением президента Ильхама Алиева П.Гашимову было посмертно присвоено звание Национального героя Азербайджана.

Аллах рехмет элесин!

Оператор: Мирджавид Эминоглу

Фото: Эхтирам Джаби

Монтаж: Реван Новрузов