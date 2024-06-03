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В Ходжалы ведутся съемки фильма о свадьбе, продолжившейся спустя треть века

В Ходжалы ведутся съемки фильма о свадьбе, продолжившейся спустя треть века В Ходжалы ведутся съемки фильма, посвященного свадебной церемонии, которая не была сыграна из-за армянской оккупации в 1992 году и продолжилась спустя 32 года.
Мультимедиа
3 июня 2024 г. 15:55
В Ходжалы ведутся съемки фильма о свадьбе, продолжившейся спустя треть века

В Ходжалы ведутся съемки фильма, посвященного свадебной церемонии, которая не была сыграна из-за армянской оккупации в 1992 году и продолжилась спустя 32 года.

Лента создана Global Media Group и Информационным агентством Report.

18 января свадебная церемония в Ходжалы была приостановлена из-за армянских обстрелов.

Спустя 32 года жених Васиф Гафаров, невеста Дурдане Мамедова, родственники, гости церемонии и музыканты вернулись в освобожденный Ходжалы, чтобы продолжить церемонию.

Проект Global Media Group запомнится как последняя свадьба в Ходжалы до оккупации города и первая после его освобождения.

Информационное агентство Report входит в состав Global Media Group.

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Версия на английском языке ФотоLove triumphs: a wedding interrupted by war, resumed after 32 years
Версия на азербайджанском языке ФотоXocalıda yarımçıq qalan toy 32 il sonra yenidən çalındı: "Vağzalı" həsrəti bitdi - GÖRÜNTÜLƏR

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