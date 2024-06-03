В Ходжалы ведутся съемки фильма о свадьбе, продолжившейся спустя треть века

В Ходжалы ведутся съемки фильма, посвященного свадебной церемонии, которая не была сыграна из-за армянской оккупации в 1992 году и продолжилась спустя 32 года.

В Ходжалы ведутся съемки фильма, посвященного свадебной церемонии, которая не была сыграна из-за армянской оккупации в 1992 году и продолжилась спустя 32 года.

Лента создана Global Media Group и Информационным агентством Report.

18 января свадебная церемония в Ходжалы была приостановлена из-за армянских обстрелов.

Спустя 32 года жених Васиф Гафаров, невеста Дурдане Мамедова, родственники, гости церемонии и музыканты вернулись в освобожденный Ходжалы, чтобы продолжить церемонию.

Проект Global Media Group запомнится как последняя свадьба в Ходжалы до оккупации города и первая после его освобождения.

Информационное агентство Report входит в состав Global Media Group.