В Ходжалы ведутся съемки фильма о свадьбе, продолжившейся спустя треть века

В Ходжалы ведутся съемки фильма, посвященного свадебной церемонии, которая не была сыграна из-за армянской оккупации в 1992 году и продолжилась спустя 32 года.
Лента создана Global Media Group и Информационным агентством Report.
18 января свадебная церемония в Ходжалы была приостановлена из-за армянских обстрелов.
Спустя 32 года жених Васиф Гафаров, невеста Дурдане Мамедова, родственники, гости церемонии и музыканты вернулись в освобожденный Ходжалы, чтобы продолжить церемонию.
Проект Global Media Group запомнится как последняя свадьба в Ходжалы до оккупации города и первая после его освобождения.
Информационное агентство Report входит в состав Global Media Group.