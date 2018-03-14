"Бавария" обыграла "Бешикташ" и пробилась в 1/4 финала Лиги чемпионов - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бешикташ» принимал «Баварию». Встреча проходила на стадионе «Водафон Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Как передает Report, в составе победителей голы на свой счёт записали Тьяго Алькантара и Сандро Вагнер. Ещё один мяч провёл в собственные ворота игрок «Бешиткаша» Гёкхан Генюл. За турецкую команду отличился Вагнер Лав.

В первом матче мюнхенская команда победила со счётом 5:0. Таким образом, «Бавария» пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «Бешикташ» завершил участие в турнире.