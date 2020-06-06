Баку погрузился в тишину - ФОТОРЕПОРТАЖ

После вступления в силу жесткого карантинного режима, примененного в крупных городах и районах Азербайджана, запрещено передвижение транспорта по улицам и проспектам Баку.

Как передает Report, Главное управление полиции горда Баку и Бакинское транспортное агентство распространили фотографии оцепленных лентами дорог Баку.

На фотографиях видно, как улицы и проспекты, на которых всегда наблюдается плотность, опустели.

Напомним, что с 00:00 6 июня до 06:00 8 июня 2020 года в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и в Абшеронском районе остановлена работа во всех рабочих, служебных сферах, в том числе сферах торговли, а также движение общественного транспорта и автомобилей (за исключением автомобилей спецназначения, ремонтно-восстановительных, скорой помощи и служебных автомобилей органов (структур) и организаций, работа которых разрешена).

В названное время в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и в Абшеронском районе людям запрещено покидать место жительства или пребывания.