Наверх

Азербайджанские врачи, ведущие героическую борьбу с коронавирусом - ФОТОРЕПОРТАЖ

Азербайджанские врачи, ведущие героическую борьбу с коронавирусом

Фотограф Азиз Керимов подготовил фоторепортаж, отражающий борьбу медицинских работников Азербайджана с COVID-19.

Как сообщает Report, в период охватившей весь мир пандемии медицинские работники, забыв об отдыхе, стоят на "боевой позиции" и работают до последнего вздоха, чтобы помочь пациентам победить коронавирус.

Именно "бойцы" невидимого фронта - медицинские работники - стали героями дня и в Азербайджане. Кто они, какие они и как работают во время пандемии? 

Все это можно увидеть на фотографиях, снятых фотографом Азизом Керимовым.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!