Азербайджанские врачи, ведущие героическую борьбу с коронавирусом - ФОТОРЕПОРТАЖ

Фотограф Азиз Керимов подготовил фоторепортаж, отражающий борьбу медицинских работников Азербайджана с COVID-19.

Как сообщает Report, в период охватившей весь мир пандемии медицинские работники, забыв об отдыхе, стоят на "боевой позиции" и работают до последнего вздоха, чтобы помочь пациентам победить коронавирус.

Именно "бойцы" невидимого фронта - медицинские работники - стали героями дня и в Азербайджане. Кто они, какие они и как работают во время пандемии?

Все это можно увидеть на фотографиях, снятых фотографом Азизом Керимовым.