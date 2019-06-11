Завтра будет создана "Бакинская парламентская платформа"

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Завтра, 12 июня, при участии экспертов и членов парламентов из Азербайджана, Германии и Турции будет проведена "Парламентская конференция по региональной безопасности и сотрудничеству".

Как сообщает Report, основной целью конференции является создание "Бакинской платформы диалога и сотрудничества" (Бакинская парламентская платформа), состоящей из азербайджанских, германских и турецких парламентариев, и в рамках этой платформы проведение обсуждений путей предотвращения основных факторов, угрожающих региональной безопасности, а также укрепления взаимного доверия и диалога, поднятие на качественно новый уровень сотрудничества между странами-участниками, обсуждение вопросов укрепления существующих связей в транспортной и энергетической сферах.