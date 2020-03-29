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Завра состоится заседание Милли Меджлиса

Завра состоится заседание Милли Меджлиса

© Report

Завтра, 30 марта, состоится очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку завтрашнего заседания парламента вошли 16 вопросов.

Это проекты изменений в законы "О медстраховании", "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной Войне, "О статусе депутатов Милли Меджлиса", "О комитетах Милли Меджлиса", в Кодекс об административных правонарушениях, Внутренний Устав Милли Меджлиса и др.

Кроме того, будет обсужден законопроект "О продлении срока призыва на срочную действительную военную службу граждан Азербайджанской Республики с 1 по 30 апреля 2020 года".

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