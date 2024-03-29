Введены новые штрафы за несоблюдение правил при чрезвычайных ситуациях социального характера

В Азербайджане введены новые штрафы за несоблюдение правил поведения при введении режима чрезвычайной среды социального характера.

В Азербайджане введены новые штрафы за несоблюдение правил поведения при режиме чрезвычайной ситуации социального характера.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях были приняты в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправкам, за несоблюдение правил поведения физические лица будут оштрафованы на сумму от 100 до 200 манатов, а должностные лица - от 300 до 600 манатов. В некоторых случаях должностным лицам может быть назначено наказание в виде административного ареста сроком на один месяц.

Размер штрафа для юридических лиц составит от 1 000 до 1 500 манатов.