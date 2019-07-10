В закон "О Государственном флаге Азербайджана" вносятся изменения

В законы "О Государственном флаге Азербайджанской Республики" и "О правилах использования Государственного флага Азербайджанской Республики" вносятся поправки.
Как сообщает Report, поправки носят уточняющий характер.
Упразднены части 1-ая (Утверждение изображения Государственного флага Азербайджана) и 2-ая (Утверждение Положения Государственного флага Азербайджана) закона "О Государственном флаге Азербайджанской Республики".
Вносится поправка в статью 9 (Требования к использованию Государственного флага Азербайджана) закона "О правилах использования Государственного флага Азербайджанской Республики".
Согласно поправке, Государственный флаг Азербайджана и его изображение, независимо от размеров, должно соответствовать требованиям, изложенным в Конституции Азербайджана и в конституционном законе "Об утверждении изображения Государственного флага Азербайджана". Кроме того, изъята вторая часть статьи.
Проект изменений будет обсужден 12 июля на последнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.
İlkin PirəliАвтор новости