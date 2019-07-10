В закон "О Государственном флаге Азербайджана" вносятся изменения

В законы "О Государственном флаге Азербайджанской Республики" и "О правилах использования Государственного флага Азербайджанской Республики" вносятся поправки.

Как сообщает Report, поправки носят уточняющий характер.

Упразднены части 1-ая (Утверждение изображения Государственного флага Азербайджана) и 2-ая (Утверждение Положения Государственного флага Азербайджана) закона "О Государственном флаге Азербайджанской Республики".

Вносится поправка в статью 9 (Требования к использованию Государственного флага Азербайджана) закона "О правилах использования Государственного флага Азербайджанской Республики".

Согласно поправке, Государственный флаг Азербайджана и его изображение, независимо от размеров, должно соответствовать требованиям, изложенным в Конституции Азербайджана и в конституционном законе "Об утверждении изображения Государственного флага Азербайджана". Кроме того, изъята вторая часть статьи.

Проект изменений будет обсужден 12 июля на последнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.