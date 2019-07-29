Сафа Мирзоев: В сотрудничестве Азербайджана с ПАСЕ часто возникают проблемы

"В сотрудничестве Азербайджана с Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) часто возникают проблемы".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев.

С.Мирзоев также прокомментировал предположения о возможном исключении Азербайджана из ПАСЕ.

По его словам, в результате происходящих в последнее время в ПАСЕ событий позиция Азербайджана значительно укрепилась: "После повторного приглашения России в ПАСЕ, претензии в отношении нашей страны теряют значение".