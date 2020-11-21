В повестку заседания Милли Меджлиса включены 6 вопросов

В повестку заседания Милли Меджлиса Азербайджана, которое состоится 24 ноября, включено шесть вопросов.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.
Депутаты обсудят:
1. Законопроект "О внесении изменений в закон об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением орденов и медалей "В честь победы в Отечественной войне" (во втором чтении);
2. Законопроект об учреждении звания "Герой Отечественной войны” (во втором чтении);
3. Законопроект о внесении поправок в закон Азербайджанской Республики "О государственной службе" (в третьем чтении);
4. Законопроект "О внесении изменений в закон об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали по случаю 100-летия (1920-2020) Азербайджанского Государственного университета нефти и промышленности (во втором чтении);
5. Законопроект о внесении поправок в закон Азербайджанской Республики "Об охране окружающей среды"; 6. Законопроект о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджанской Республики.