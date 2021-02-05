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В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов

В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов Мы принимаем много хороших законов, однако контроль над их исполнением не на должном уровне
Милли Меджлис
5 февраля 2021 г. 14:53
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
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В Милли Меджлисе формируется новый механизм.

Об этом Report сообщил председатель счетной комиссии Милли Меджлиса, депутат Эльдар Гулиев.

Председатель комиссии отметил, что в соответствии с поручением и рекомендацией президента Ильхама Алиева в ближайшее время при Милли Меджлисе будет создана группа по контролю за исполнением законов:

"В этой группе будут представлены депутаты, занимающиеся различными сферами".

Он напомнил, что 10 марта прошлого года на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва президент Ильхам Алиев отметил, что перед депутатами стоят большие задачи, в первую очередь, в законодательной сфере.

"В то время глава государства сказал: "Рекомендую уделять больше внимания не количеству, а качеству, так как необходимо рассмотреть совершенствование действующих законов, проинспектировать их. Я дал указание исполнительным структурам рассмотреть состояние исполнения принятых законов". Мы принимаем много хороших законов, в то же время президент подписывает много важных распоряжений, однако контроль над их исполнением находится не на должном уровне. Поэтому в Администрации президента был создан специальный отдел. Считаю, что Милли Меджлис, депутаты также должны заниматься этим делом, знать, исполняются ли принятые законы, нарушаются ли они или нет. Если выявятся такие факты, то, конечно, должны быть приняты строгие меры наказания", - отметил Э.Гулиев.

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Версия на английском языке Group to control implementation of laws to be created in Milli Majlis
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