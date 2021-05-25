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В Милли Меджлисе принят законопроект по Шуше - ОБНОВЛЕНО

В Милли Меджлисе принят законопроект по Шуше - ОБНОВЛЕНО Новый законопроект состоит из 15 статей
Милли Меджлис
25 мая 2021 г. 12:50
В Милли Меджлисе принят законопроект по Шуше - ОБНОВЛЕНО
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На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении был принят проект закона "О городе Шуша - культурной столице Азербайджана".

Как сообщает Report, законопроект представила председатель парламентского комитета по культуре Ганира Пашаева.

12:35

В Милли Меджлисе в первом чтении вынесли на обсуждение законопроект "О городе Шуша – культурной столице Азербайджана".

Как передает Report, законопроект представила председатель комитета по культуре парламента Ганира Пашаева.

Новый законопроект состоит из 15 статей. Согласно документу, в рамках административных границ города Шуша создается Государственный заповедник города Шуша. Представленный на обсуждение парламента законопроект будет регулировать основные направления государственной политики в городе Шуша; правовое регулирование на территории Шуши и ее защищаемой зоне; восстановление, охрану, изучение, использование и пропаганду памятников; защиту окружающей среды; строительную, архитектурную и градостроительную деятельность на территории Шуши; организацию транспорта; управление квартирным фондом; предпринимательскую, рекламную, туристическую и другую деятельность; проведение в Шуше мероприятий международного уровня и ряд других важных вопросов.

Депутаты поделятся мнениями о законопроекте.

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Версия на английском языке Milli Majlis adopts bill on Shusha in first reading
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə Şuşa ilə bağlı qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul olunub - YENİLƏNİB

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