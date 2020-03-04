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В Милли Меджлис поступил новый законопроект - ЭКСКЛЮЗИВ

В Милли Меджлис поступил новый законопроект - ЭКСКЛЮЗИВ

© Report

В парламент Азербайджана поступил новый законопроект о продовольственной безопасности.

Как стало известно Report, новый законопроект будет обсужден в ходе весенней сессии Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, при экспорте продуктов питания из Азербайджана в соответствии с международными стандартами будут представлены документы. В этом документе будут отражены основные показатели продуктов питания, ветеринарные, фитосанитарные и другие показатели здоровья.

Напомним, что Положение Агентства продбезопасности Азербайджанской Республики был утвержден указом президента от 13 ноября 2017 года. Председателем АПБА является Гошгар Тахмазли.

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