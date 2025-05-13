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В Гяндже могут построить приют для жертв торговли людьми

В Гяндже могут построить приют для жертв торговли людьми Подана заявка на выделение земельного участка под строительство приюта для жертв торговли людьми в Гяндже.
Милли Меджлис
13 мая 2025 г. 12:08
В Гяндже могут построить приют для жертв торговли людьми

Подана заявка на выделение земельного участка под строительство приюта для жертв торговли людьми в Гяндже.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Главного управления по борьбе с торговлей людьми Министерства внутренних дел генерал-майор полиции Ази Асланов в ходе обсуждения ежегодного отчета Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2024 год на сегодняшнем совместном заседании парламентских комитетов по правам человека и правовой политике и государственному строительству.

По его словам, наличие приютов для жертв торговли людьми лишь в городе Баку создает трудности, поэтому ведется работа по увеличению числа приютов в регионах.

Асланов также отметил, что в прошлом году две гражданки Украины были размещены в приюте в Азербайджане.

"У них не было свидетельств о рождении. В целом за прошедший период более 350 жертв торговли людьми были помещены в приюты", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Həzi Aslanov: Gəncədə insan alveri qurbanlarına sığınacaq tikilməsi üçün ərazinin ayrılmasını istəyirik

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