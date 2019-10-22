В Баку проходит пленарное заседание Милли Меджлиса

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В Азербайджане проходит третье пленарное заседание осенней сессии парламента.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством первого вице-спикера парламента Зияфета Аскерова включено 23 вопроса.

К ним относятся проекты законов "О назначении Г.М.Исмаилбейли аудитором Счетной палаты Азербайджанской Республики, "О назначении члена Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики", "О бюджетной системе", "О недрах земли", "О наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах", "Об обязательном государственном страховании военнослужащих", "О лицензиях и разрешениях" и пр.