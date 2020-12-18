В Азербайджане увеличили штрафы за неиспользование масок

Проект поправки в кодекс была принят путем голосования

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса были вынесены на обсуждение поправки в Кодекс об административных проступках Азербайджана.

Как передает Report, поправки подразумевают повышение штрафов за неиспользование индивидуальных средств защиты при противоэпидемическом, санитарно-гигиеническом и карантинном режимах.

За нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти при противоэпидемическом, санитарно-гигиеническом и карантинном режимах, а также за непресечение должностными и юридическими лицами нарушения этих требований, физические лица будут штрафоваться в размере 100, должностные – 300, юридические – 600 манатов.

В настоящее время вариант статьи звучит так: за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти при противоэпидемическом, санитарно-гигиеническом и карантинном режимах, а также за непресечение должностными и юридическими лицами нарушения этих требований, физические лица будут штрафоваться в размере 100, должностные – 200, юридические – 400 манатов.

Проект поправки в кодекс была принят путем голосования.