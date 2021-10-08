В Азербайджане с дипломом о профобразовании можно будет поступить в вуз

В Азербайджане предлагаются изменения в закон "Об образовании".
Как сообщает Report, согласно новому пункту, государственный документ о профессиональном образовании по высокотехническим специальностям дает право на поступление в высшее учебное заведение и будет считаться основанием для получения высшего образования на следующем уровне.
Согласно другой предложенной поправке, обучение по высокотехническим специальностям в учреждениях профессионального образования будет организовано по кредитной системе в порядке, установленном учреждением, определенным соответствующим органом исполнительной власти.