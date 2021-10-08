О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане с дипломом о профобразовании можно будет поступить в вуз

В Азербайджане с дипломом о профобразовании можно будет поступить в вуз В Азербайджане предлагаются изменения в закон "Об образовании".
Милли Меджлис
8 октября 2021 г. 16:06
В Азербайджане с дипломом о профобразовании можно будет поступить в вуз
0 : 00
0 : 00

В Азербайджане предлагаются изменения в закон "Об образовании".

Как сообщает Report, согласно новому пункту, государственный документ о профессиональном образовании по высокотехническим специальностям дает право на поступление в высшее учебное заведение и будет считаться основанием для получения высшего образования на следующем уровне.

Согласно другой предложенной поправке, обучение по высокотехническим специальностям в учреждениях профессионального образования будет организовано по кредитной системе в порядке, установленном учреждением, определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda peşə təhsili haqqında dövlət sənədi ilə universitetə daxil olmaq mümkün olacaq

Другие новости из категории

Обучение в бакалавриатуре и магистратуре будет организовано по системе кредитов
Обучение в бакалавриатуре и магистратуре будет организовано по системе кредитов
8 октября 2021 г. 16:45
Стала известна повестка очередного заседания Милли Меджлиса
Стала известна повестка очередного заседания Милли Меджлиса
6 октября 2021 г. 18:31
Законопроект О Дне независимости рекомендован на заседание Милли Меджлиса
Законопроект "О Дне независимости" рекомендован на заседание Милли Меджлиса
6 октября 2021 г. 15:43
Сафа Мирзоев: В Милли Меджлисе состоятся три заседания в связи с Днем независимости
Сафа Мирзоев: В Милли Меджлисе состоятся три заседания в связи с Днем независимости
6 октября 2021 г. 12:26
День восстановления независимости будет рабочим днем
День восстановления независимости будет рабочим днем
6 октября 2021 г. 11:45
В Азербайджане День Республики переименуют в День независимости
В Азербайджане День Республики переименуют в День независимости
6 октября 2021 г. 11:18
В Азербайджане 18 октября объявят Днем восстановления независимости
В Азербайджане 18 октября объявят Днем восстановления независимости
6 октября 2021 г. 11:12
В Азербайджане запретят оборот продуктов, не прошедших госрегистрацию
В Азербайджане запретят оборот продуктов, не прошедших госрегистрацию
5 октября 2021 г. 11:22
В Азербайджане будут установлены правила маркировки продуктов питания
В Азербайджане будут установлены правила маркировки продуктов питания
5 октября 2021 г. 11:03
В парламенте Азербайджана обсудят текущую ситуацию с COVID-19
В парламенте Азербайджана обсудят текущую ситуацию с COVID-19
4 октября 2021 г. 17:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi