В Азербайджане с дипломом о профобразовании можно будет поступить в вуз

В Азербайджане с дипломом о профобразовании можно будет поступить в вуз

В Азербайджане предлагаются изменения в закон "Об образовании".

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В Азербайджане предлагаются изменения в закон "Об образовании". Как сообщает Report, согласно новому пункту, государственный документ о профессиональном образовании по высокотехническим специальностям дает право на поступление в высшее учебное заведение и будет считаться основанием для получения высшего образования на следующем уровне. Согласно другой предложенной поправке, обучение по высокотехническим специальностям в учреждениях профессионального образования будет организовано по кредитной системе в порядке, установленном учреждением, определенным соответствующим органом исполнительной власти. Подпишитесь на наш Telegram канал