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В Азербайджане расширяют список потенциально опасных объектов  

В Азербайджане расширяют список потенциально опасных объектов   15:00
Милли Меджлис
22 января 2025 г. 15:07
В Азербайджане расширяют список потенциально опасных объектов  

В Азербайджане расширяют список потенциально опасных объектов.

Как сообщает Report, это предусмотрено в поправках в законе "О технической безопасности", обсужденных на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно поправкам, потенциально опасными будут считаться также объекты, занимающиеся производством, переработкой, транспортировкой, использованием и утилизацией опасных веществ, представляющих угрозу населению и окружающей среде, а также имеющие источники радиоактивного и ионизирующего излучения, взрывоопасные и аварийные здания, сооружения и оборудования.

Потенциально опасные объекты будут зарегистрированы в едином государственном реестре.

Проект поправок одобрен комитетом и рекомендован для рассмотрения на пленарном заседании парламента.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda təhlükə potensiallı obyektlərin siyahısı genişləndirilir

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