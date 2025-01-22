В Азербайджане расширяют список потенциально опасных объектов

15:00

В Азербайджане расширяют список потенциально опасных объектов.



Как сообщает Report, это предусмотрено в поправках в законе "О технической безопасности", обсужденных на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно поправкам, потенциально опасными будут считаться также объекты, занимающиеся производством, переработкой, транспортировкой, использованием и утилизацией опасных веществ, представляющих угрозу населению и окружающей среде, а также имеющие источники радиоактивного и ионизирующего излучения, взрывоопасные и аварийные здания, сооружения и оборудования.

Потенциально опасные объекты будут зарегистрированы в едином государственном реестре.

Проект поправок одобрен комитетом и рекомендован для рассмотрения на пленарном заседании парламента.