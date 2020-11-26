В Азербайджане принят законопроект об учреждении медалей в честь Победы

Проект был вынесен на голосование и принят

На пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен в третьем чтении на обсуждение проект поправок в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно проекту, по случаю победы в Отечественной войне учреждены ордена "Зафар" ("Победа") и "Карабах", а также медали "Герой Отечественной войны", "Отважный боец", "За отличие в бою", "За освобождение Суговушана", "За освобождение Джабраила", "За освобождение Ходжавенда", "За освобождение Физули", "За освобождение Зангилана", "За освобождение Губадлы", "За освобождение Шуши", "За освобождение Кельбаджара", "За освобождение Агдама", "За освобождение Лачина", "Участник Отечественной войны" и "За службу в тылу в Отечественной войне".

Проект был вынесен на голосование и принят.