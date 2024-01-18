В Азербайджане предложено предоставить пациентам право на выбор врача в рамках ОМС

В Азербайджане предлагается предоставить пациентам право на выбор врача и медицинского учреждения по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

В Азербайджане предлагается предоставить пациентам право на выбор врача и медицинского учреждения по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов.

По его словам, сейчас пациенты не всегда могут самостоятельно выбирать клиники и больницы: "Данный вопрос обсуждался с Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), начата соответствующая работа. В конечном итоге, мы хотим, чтобы у пациента была возможность самостоятельно выбирать врача и медицинское учреждение при получении услуг по ОМС".