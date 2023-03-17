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В Азербайджане предлагается пересмотреть стоимость медицинских услуг

В Азербайджане предлагается пересмотреть стоимость медицинских услуг В Азербайджане предлагается пересмотреть стоимость входящих в пакет ОМС медицинских услуг.
Милли Меджлис
17 марта 2023 г. 13:12
В Азербайджане предлагается пересмотреть стоимость медицинских услуг

В Азербайджане предлагается пересмотреть стоимость входящих в пакет ОМС медицинских услуг.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев во время обсуждения отчета правительства на пленарном заседании парламента 17 марта.

По его словам, необходимо постоянно принимать меры по улучшению доступа граждан к обеспечению медикаментами, оптимизации цен на лекарства и повышению их качества: "Количество частных клиник, с которыми Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию заключило соглашение, превысило 100. Хотя это хороший показатель, мы не считаем правильным различать подходы к государственным и частным клиникам в отношении обязательного медицинского страхования. В настоящее время гражданин может обратиться за лечением и обследованием в частную клинику за счет средств ОМС только в том случае, если эти услуги отсутствуют в соответствующих медицинских учреждениях и на основании направления государственной больницы. Это является не только нарушением права гражданина выбирать медицинское учреждение и врача, но и ставит частные клиники в зависимость от государственных. Это приводит к монополизации и другим негативным ситуациям".

Глава комитета подчеркнул, что подобный подход ошибочен и должен быть устранен, созданы условия для здоровой конкуренции между клиниками, усовершенствован порядок направления и обеспечено право застрахованных граждан на свободный выбор клиники и врача.

"Еще одна проблема связана со стоимостью медицинских услуг, включенных в пакет ОМС. Предлагаю пересмотреть и эти цены", - сказал М.Гулиев.

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