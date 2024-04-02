В Азербайджане предлагается пересмотреть налоговые льготы

В Азербайджане предлагается пересмотреть налоговые льготы.

В Азербайджане предлагается пересмотреть налоговые льготы.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

По его словам, налоговые льготы – это положительный момент: "Мы освободили от подоходного налога работающих в ненефтяном и негосударственном секторах, а граждане, работающие в государственном и нефтяном секторах, облагаются подоходным налогом. К примеру, частные медучреждения освобождены от налогов, в то время как государственные платят налоги. Это препятствует конкуренции между учреждениями. Работники государственного сектора платят больше налогов, чем работники частного сектора, что затрудняет привлечение квалифицированных кадров. Поэтому важно пересмотреть налоговые льготы. Льготы не должны препятствовать конкуренции в любом секторе, вне зависимости от формы собственности".