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В Азербайджане предлагается обеспечить лечение больных СМА за счет государства

В Азербайджане предлагается обеспечить лечение больных СМА за счет государства Депутат Милли Меджлиса Эльшад Мирбашир на пленарном заседании парламента 25 ноября предложил обеспечить лечение больных Спинальной мышечной атрофии (СМА) в Азербайджане за счет государственного бюджета.
Милли Меджлис
25 ноября 2022 г. 11:55
В Азербайджане предлагается обеспечить лечение больных СМА за счет государства

Депутат Милли Меджлиса Эльшад Мирбашир на пленарном заседании парламента 25 ноября предложил обеспечить лечение больных со спинальной мышечной атрофией (СМА) в Азербайджане за счет государственного бюджета.

Как сообщает Report, парламентарий отметил, что по официальной статистике, в стране есть дети, страдающие этим заболеванием.

Депутат сказал, что лечение от СМА очень дорогостоящее: "Сейчас появилась возможность лечения инъекциями. Одна инъекция стоит 2 миллиона долларов. Считаю, что лечение 28 детей можно было бы осуществить за счет государства".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı SMA xəstələrinin müalicəsini dövlətin qarşılaması təklif edilir

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