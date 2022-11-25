В Азербайджане предлагается обеспечить лечение больных СМА за счет государства

Депутат Милли Меджлиса Эльшад Мирбашир на пленарном заседании парламента 25 ноября предложил обеспечить лечение больных Спинальной мышечной атрофии (СМА) в Азербайджане за счет государственного бюджета.

Депутат Милли Меджлиса Эльшад Мирбашир на пленарном заседании парламента 25 ноября предложил обеспечить лечение больных со спинальной мышечной атрофией (СМА) в Азербайджане за счет государственного бюджета.

Как сообщает Report, парламентарий отметил, что по официальной статистике, в стране есть дети, страдающие этим заболеванием.

Депутат сказал, что лечение от СМА очень дорогостоящее: "Сейчас появилась возможность лечения инъекциями. Одна инъекция стоит 2 миллиона долларов. Считаю, что лечение 28 детей можно было бы осуществить за счет государства".