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В Азербайджане предлагается назвать вершину в честь Ильхама Алиева

В Азербайджане предлагается назвать вершину в честь Ильхама Алиева "Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву принадлежит незаменимая роль в Отечественной войне".
Милли Меджлис
30 сентября 2021 г. 13:09
В Азербайджане предлагается назвать вершину в честь Ильхама Алиева
Ильхам Алиев
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"Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву принадлежит незаменимая роль в Отечественной войне".

Как передает Report, об этом депутат Сахиб Алиев сказал на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, в Азербайджане имена военнослужащих, подразделений должны быть увековечены в названиях высот: "Самая высокая из освобожденных вершин относится к горной гряде Муровдаг. Эту вершину следует назвать в честь Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Милли Меджлис должен выступить с подобным предложением".

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Версия на английском языке MP offers to name Azerbaijan's highest mountain peak after president
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyevin Murovdağın ən yüksək zirvəsinə adının verilməsi təklif edilib

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