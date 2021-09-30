В Азербайджане предлагается назвать вершину в честь Ильхама Алиева

"Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву принадлежит незаменимая роль в Отечественной войне".

"Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву принадлежит незаменимая роль в Отечественной войне".

Как передает Report, об этом депутат Сахиб Алиев сказал на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, в Азербайджане имена военнослужащих, подразделений должны быть увековечены в названиях высот: "Самая высокая из освобожденных вершин относится к горной гряде Муровдаг. Эту вершину следует назвать в честь Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Милли Меджлис должен выступить с подобным предложением".