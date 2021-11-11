О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане повысятся зарплаты военнослужащих

В Азербайджане повысятся зарплаты военнослужащих 13:46 "Предусмотрено повышение заработной платы военнослужащих".
Милли Меджлис
11 ноября 2021 г. 13:58
В Азербайджане повысятся зарплаты военнослужащих
0 : 00
0 : 00

"Предусмотрено повышение заработной платы военнослужащих".

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и противодействию коррупции, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и Дисциплинарной комиссии при обсуждении документов, входящих в пакет государственного бюджета на следующий год.

"В связи с этим в госбюджете есть определенные поправки. Я думаю, что рост зарплат будет значительным", - сказал министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Samir Sharifov says increase in servicemen's salaries planned
Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: "Hərbçilərin maaşlarının artırılması nəzərdə tutulur"

Другие новости из категории

В Азербайджане создается единая система электронного документооборота
В Азербайджане создается единая система электронного документооборота
11 ноября 2021 г. 14:38
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
11 ноября 2021 г. 14:36
В Азербайджане примут новый законопроект О статусе военнослужащих
В Азербайджане примут новый законопроект "О статусе военнослужащих"
11 ноября 2021 г. 12:42
Самир Шарифов: Бюджет на образование увеличивается каждый год
Самир Шарифов: Бюджет на образование увеличивается каждый год
11 ноября 2021 г. 11:37
Али Гусейнли: Госбюджет на следующий год - самый большой за историю независимости Азербайджана
Али Гусейнли: Госбюджет на следующий год - самый большой за историю независимости Азербайджана
11 ноября 2021 г. 11:17
Сегодня в Милли Меджлисе продолжится обсуждение госбюджета на будущий год
Сегодня в Милли Меджлисе продолжится обсуждение госбюджета на будущий год
11 ноября 2021 г. 09:28
Самир Шарифов: Проблемы исполнения расходов бюджета связаны с неосвоенными кредитами
Самир Шарифов: Проблемы исполнения расходов бюджета связаны с неосвоенными кредитами
10 ноября 2021 г. 17:04
В 2023 году прожиточный минимум и предел критерия нуждаемости могут сравняться
В 2023 году прожиточный минимум и предел критерия нуждаемости могут сравняться
10 ноября 2021 г. 16:25
Сахиль Бабаев: Мы не собираемся экономить на выплатах
Сахиль Бабаев: Мы не собираемся экономить на выплатах
10 ноября 2021 г. 16:25
Сахиль Бабаев: В следующем году будет подготовлен очередной социальный пакет
Сахиль Бабаев: В следующем году будет подготовлен очередной социальный пакет
10 ноября 2021 г. 16:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi