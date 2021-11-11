В Азербайджане повысятся зарплаты военнослужащих

13:46 "Предусмотрено повышение заработной платы военнослужащих".

"Предусмотрено повышение заработной платы военнослужащих".

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и противодействию коррупции, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и Дисциплинарной комиссии при обсуждении документов, входящих в пакет государственного бюджета на следующий год.

"В связи с этим в госбюджете есть определенные поправки. Я думаю, что рост зарплат будет значительным", - сказал министр.