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В Азербайджане подготовлен новый законопроект “О статусе военнослужащих”

В Азербайджане подготовлен новый законопроект “О статусе военнослужащих” В Азербайджане подготовлен новый законопроект ”О статусе военнослужащих".
Милли Меджлис
25 января 2022 г. 16:49
В Азербайджане подготовлен новый законопроект “О статусе военнослужащих”
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В Азербайджане подготовлен новый законопроект ”О статусе военнослужащих".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров на первом заседании комитета в онлайн-формате на весенней сессии 2022 года.

Затем на заседании был рассмотрен законопроект "О внесении изменений в закон ”О Вооруженных Силах Азербайджанской Республики"" (первое чтение). Было отмечено, что статья 9.6 закона предлагается в новой редакции. Согласно изменениям, порядок обеспечения Азербайджанской армии и других вооруженных формирований материально-техническими средствами в мирное и военное время (вооруженный конфликт) для каждого из них устанавливается соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждения проект изменений в закон был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса в первом чтении.

Утвержден план работы комитета на весеннюю сессию 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda “Hərbi qulluqçuların statusu haqqında” yeni qanun layihəsi hazırlanıb

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