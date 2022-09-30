В Азербайджане обеспечат повышение уровня профподготовки работников

В Азербайджане будет обеспечено повышение уровня профподготовки работников на рабочих местах.

В Азербайджане будет обеспечено повышение уровня профподготовки работников на рабочих местах.

Как сообщает Report, на состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса проект изменений в Трудовой кодекс был вынесен на обсуждение в I чтении.

Одной из основ успешного развития страны является создание высокопрофессионального кадрового потенциала путем повышения знаний и навыков граждан с использованием возможностей современных технологий. Изменения в Кодекс предусматривают правовое регулирование целенаправленного использования имеющихся ресурсов рынка труда в этой сфере.

В результате предлагаемых изменений будет стимулироваться повышение уровня профессиональной подготовки работников на рабочих местах, повышение их квалификации.

После обсуждения проект изменений был принят в I чтении.