О нас

В Азербайджане обеспечат повышение уровня профподготовки работников

В Азербайджане обеспечат повышение уровня профподготовки работников В Азербайджане будет обеспечено повышение уровня профподготовки работников на рабочих местах.
Милли Меджлис
30 сентября 2022 г. 16:06
В Азербайджане обеспечат повышение уровня профподготовки работников

В Азербайджане будет обеспечено повышение уровня профподготовки работников на рабочих местах.

Как сообщает Report, на состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса проект изменений в Трудовой кодекс был вынесен на обсуждение в I чтении.

Одной из основ успешного развития страны является создание высокопрофессионального кадрового потенциала путем повышения знаний и навыков граждан с использованием возможностей современных технологий. Изменения в Кодекс предусматривают правовое регулирование целенаправленного использования имеющихся ресурсов рынка труда в этой сфере.

В результате предлагаемых изменений будет стимулироваться повышение уровня профессиональной подготовки работников на рабочих местах, повышение их квалификации.

После обсуждения проект изменений был принят в I чтении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İş yerlərində işçilərin peşə hazırlığının səviyyəsi yüksəldiləcək

Самое читаемое

Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
23 сентября 2022 г. 22:58
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
24 сентября 2022 г. 11:36
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
25 сентября 2022 г. 08:11
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
26 сентября 2022 г. 21:10
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
27 сентября 2022 г. 09:58
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
27 сентября 2022 г. 16:17
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
27 сентября 2022 г. 23:01
Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10
Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10
28 сентября 2022 г. 10:24
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
28 сентября 2022 г. 13:11
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
29 сентября 2022 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi