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Спикеры парламентов Азербайджана и Сербии обсудили двустороннее сотрудничество

Спикеры парламентов Азербайджана и Сербии обсудили двустороннее сотрудничество Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова и председатель парламента Сербии Ана Брнабич обсудили двустороннее сотрудничество в политической и экономической сферах.
Милли Меджлис
25 марта 2024 г. 16:49
Спикеры парламентов Азербайджана и Сербии обсудили двустороннее сотрудничество

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова и председатель парламента Сербии Ана Брнабич обсудили двустороннее сотрудничество в политической и экономической сферах.

Как сообщает Report, об этом говорилось в ходе встречи спикеров парламентов двух стран в рамках 148-й ассамблеи Межпарламентского союза.

Стороны выразили удовлетворение текущим состоянием отношений на высоком уровне между нашими странами, было отмечено развитие сотрудничества в политической и экономической, а также в ряде других сфер.

На встрече были подвергнуты критике двойные стандарты в системе международных отношений, в том числе в международных организациях, в частности в ПАСЕ, и отмечено, что это противоречит задачам и миссии, взятым на себя этой организацией.

Была отмечена важность проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), сербская сторона поздравила Азербайджан с организацией этого важного международного мероприятия.

Состоялся также обмен мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Serbiya spikerləri AŞPA-nın ikili standartlara əsaslanan siyasətini tənqid edib

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