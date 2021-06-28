Спикер Сахиба Гафарова находится с официальным визитом в Венгрии

Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла в столицу Венгрии Будапешт.

Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла в столицу Венгрии Будапешт.

Как передает Report, об этом сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

В аэропорту "Будапешт Ференц Лист" нашу делегацию приветствовали глава группы дружбы Венгрия-Азербайджан Аттила Тильки, руководитель отдела межпарламентских связей парламента Венгрии Лайош Кохари, посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев и другие официальные лица.

Завтра в Будапеште начнутся официальные встречи парламентской делегации.