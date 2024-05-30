Милли Меджлис решительно осудил резолюцию палаты представителей парламента Нидерландов

12:06

Милли Меджлис выступает категорически против принятия палатой представителей парламента Нидерландов несправедливой и односторонней резолюции, направленной против нашей страны, и решительно осуждает этот шаг, рассматривая его как расистскую, азербайджанофобскую, тюркофобскую и исламофобскую политическую акцию.

Как сообщает Report со ссылкой на Милли Меджлис.

Отмечается, что обвинения, выдвинутые против нашей страны в резолюции, частично основаны на искажении фактов, а также на ложной и фейковой информации.