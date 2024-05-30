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Милли Меджлис решительно осудил резолюцию палаты представителей парламента Нидерландов

Милли Меджлис решительно осудил резолюцию палаты представителей парламента Нидерландов 12:06
Милли Меджлис
30 мая 2024 г. 12:34
Милли Меджлис решительно осудил резолюцию палаты представителей парламента Нидерландов

Милли Меджлис выступает категорически против принятия палатой представителей парламента Нидерландов несправедливой и односторонней резолюции, направленной против нашей страны, и решительно осуждает этот шаг, рассматривая его как расистскую, азербайджанофобскую, тюркофобскую и исламофобскую политическую акцию.

Как сообщает Report со ссылкой на Милли Меджлис.

Отмечается, что обвинения, выдвинутые против нашей страны в резолюции, частично основаны на искажении фактов, а также на ложной и фейковой информации.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Niderland Parlamenti Nümayəndələr Palatasının qətnaməsini pisləyib

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